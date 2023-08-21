Їх підозрюють у порушенні закону про контроль над військовою зброєю.

Сьогодні в німецькому Кельні спецпідрозділи поліції провели обшук у квартирі проросійських активістів Олени Колбаснікової та Макса Шлунда.

Про це повідомляє Kölner Stadt-Anzeiger. Вчора Колбаснікова очолила автомобільний парад, в якому взяли участь 40 автомобілів, прикрашених прапорами Росії і СРСР. У прокуратурі заявили, що обшуки не пов'язані з цією демонстрацією.

Проросійських активістів підозрюють у можливому порушенні закону про контроль над військовою зброєю. У поліції є підозри, що пара "має доступ" до автомата Калашникова.

Відео дня

За даними ЗМІ, у них в квартирі знайшли зброю, зараз правоохоронці перевіряють її справжність.

Що відомо про Колбаснікову та Шлунда

Колбаснікова неодноразово брала участь у проросійських акціях у Німеччині, на яких підтримувала вторгнення Росії в Україну.

Весною її звинуватили в пропаганді війни за слова про те, що Росія "допомагає покласти край війні в Україні". Вже влітку суд оштрафував її на 900.

Взимку ЗМІ повідомляли, що активісти зібрали в Німеччині гроші для 42-ї мотострілецької дивізії РФ, кошти витратили на засоби зв'язку. В результаті до Колбасникової та Шлунда прийшли з обшуком.

Вас також можуть зацікавити новини: