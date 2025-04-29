Телефонну розмову ініціювала Москва.

Сполучені Штати Америки закликають Російську Федерацію просто зараз зупинити війну проти України.

Як повідомила прес-секретарка Державного департаменту Сполучених Штатів Америки Теммі Брюс, 28 квітня на прохання міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова відбулася телефонна розмова із американським державним секретарем Марко Рубіо.

За її словами, після візиту спеціального посланника президента Стіва Віткоффа до Москви держсекретар наголосив на наступних кроках у мирних переговорах та необхідності припинення війни "зараз":

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"Сполучені Штати Америки серйозно налаштовані сприяти припиненню цієї безглуздої війни".

Росія відмовляється від повного перемир'я

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп неодноразово закликав Росію та Україну негайно припинити вогонь та сісти за стіл перемовин.

Кремлівський правитель Путін відхилив пропозицію про 30-денне припинення бойових дій, висунуту під час переговорів у Саудівській Аравії. Україна погодилася зупинити вогонь, але за умови згоди самої Москви.

Натомість Кремль запропонував обмежене перемир’я, що включало припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, а потім - "великоднє перемир'я". Варто зазначити, що Росія порушувала обидві обіцянки тимчасово припинити вогонь.

Вчора Путін заявив, що запровадить триденне перемир’я з 00:00 8 травня до 00:00 11 травня. У Сполучених Штатах Америки відреагували на це нагадуванням, що Трамп хоче повного та постійного припинення вогню.

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