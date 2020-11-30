Прес-секретарем Байдена буде Джен Псакі, яка з 2011 по 2013 рік працювала прес-секретарем екс-президента Барака Обами.

Обраний президент США Джо Байден заявив, що його команда з комунікацій складатиметься виключно з жінок.

Про це йдеться в заяві демократів.

"Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається тільки з жінок", - заявив Байден.

Директором з комунікацій Білого дому стане Кейт Бедінгфілд, колишній політичний аналітик NBC і MSNBC Карін Жан-П'єр стане головним заступником прес-секретаря, а Пілі Тобар буде працювати заступником директора з комунікацій Білого дому.

Старший радник передвиборного штабу Байдена Ешлі Етьєн буде призначена на посаду директора з комунікацій Камали Харріс, а Симона Сандерс займе пост старшого радника і головного прес-секретаря віце-президента.

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Директором з комунікацій майбутньої першої леді стане Елізабет Александер, яка раніше консультувала штаб Байдена.

А прес-секретарем Байдена буде Джен Псакі, яка з 2011 по 2013 рік працювала прес-секретарем екс-президента Барака Обами, а потім була представником Держдепу.

«Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людини, від імені якого я працювала під час адміністрації Обами-Байдена, коли він допомагав вести економічне відновлення, відновлював наші відносини з партнерами (виявляється, хороша практика) і привносив співчуття і людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня», - прокоментувала призначення Псакі.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: Денис Прядко