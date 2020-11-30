Обраний президент США Джо Байден заявив, що його команда з комунікацій складатиметься виключно з жінок.
Про це йдеться в заяві демократів.
"Я гордий повідомити сьогодні про першу команду з комунікацій, що складається тільки з жінок", - заявив Байден.
Директором з комунікацій Білого дому стане Кейт Бедінгфілд, колишній політичний аналітик NBC і MSNBC Карін Жан-П'єр стане головним заступником прес-секретаря, а Пілі Тобар буде працювати заступником директора з комунікацій Білого дому.
Старший радник передвиборного штабу Байдена Ешлі Етьєн буде призначена на посаду директора з комунікацій Камали Харріс, а Симона Сандерс займе пост старшого радника і головного прес-секретаря віце-президента.
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Директором з комунікацій майбутньої першої леді стане Елізабет Александер, яка раніше консультувала штаб Байдена.
А прес-секретарем Байдена буде Джен Псакі, яка з 2011 по 2013 рік працювала прес-секретарем екс-президента Барака Обами, а потім була представником Держдепу.
«Для мене велика честь знову працювати на Джо Байдена, людини, від імені якого я працювала під час адміністрації Обами-Байдена, коли він допомагав вести економічне відновлення, відновлював наші відносини з партнерами (виявляється, хороша практика) і привносив співчуття і людяність майже в кожну зустріч, на якій я була присутня», - прокоментувала призначення Псакі.
Вибори в США 2020: що відомо
- Вибори президента США відбулися 3 листопада.
- Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.
- За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.
- 14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.
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