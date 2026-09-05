Українці виїжджають з Польщі: в ЗМІ повідомили, яку країну вони обирають для нового життя

Лише в липні кількість громадян України, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, зменшилася на 8,11 тис. і становить 953,1 тис.

Нові дані Євростату чітко свідчать про те, що частина українських військових біженців останнім часом залишає Польщу, повідомляє RMF24.

Видання зазначило, що лише в липні кількість громадян України, які мають статус тимчасового захисту в Польщі, зменшилася на 8,11 тис. і становить 953,1 тис. У червні ж країну залишили 6,3 тис. громадян України, які користуються тимчасовим захистом ЄС.

У свою чергу, у Німеччині в червні перебувало майже 1,29 млн осіб, які користуються захистом. У Чехії ж на кінець червня їх було близько 381 тис. осіб.

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Видання поділилося, що саме південний сусід Польщі дедалі частіше стає вибором українських біженців, які вирішують виїхати з цієї країни.

Примітно, що високі показники у звіті за липень також зафіксовано в Іспанії (272,3 тис.), Румунії (219,4 тис.) та Словаччині (149,0 тис.).

Видання пояснило, ці дані походять з опублікованого оновлення бази даних Євростату щодо осіб, які користуються тимчасовим захистом, запровадженим у Європейському Союзі після російської агресії проти України, що розпочалася в лютому 2022 року.

Цікаво, що ті самі статистичні дані свідчать про те, що українці й досі залишаються безперечно найчисленнішою групою, яка користується тимчасовим захистом у Європейському Союзі.

"У червні про надання такого статусу подали заявки понад 24 тис. громадян України, а їхня частка у загальній кількості осіб, що перебувають під захистом, становила 98,5 %", - йдеться в статті.

Українці в Польщі: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що журналістка Анна Гусарська стверджує, що ставлення поляків до українців з початку повномасштабної війни змінилося. Вона навела дані опитування, які свідчать про те, що більшість поляків критикує військову допомогу Україні, а 52% більше не хочуть приймати біженців. Журналістка зазначила, що українці через це перебувають в розгубленості, а деякі планують переїхати в іншу країну. Як вважає журналістка, українців сприймають як конкурентів на польському ринку праці, а українських жінок - ще й на ринку знайомства.

Також ми писали, що аступник міністра родини, праці та соціальної політики Польщі Себастьян Гаєвський заявив, що польський уряд до 2028 року не буде підвищувати суму соціальної допомоги на дітей за програмою "800+", яку отримують й біженці з України. Він додав, що право на допомогу "800+" буде поновлюватися автоматично з наступного періоду виплати. Міністр зазначив, що це суттєва зміна, тому що досі українські батьки повинні були самі поновлювати заяву на допомогу. Поточна сума у 800 злотих (понад 9,5 тис. грн) виплачується з січня 2024 року, і закон про державну допомогу на виховання дітей не передбачає індексації.

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