Вимоги в документі, який надіслали Сполучені Штати Америки щодо корисних копалин України були нечіткими. Угода не містила гарантій безпеки, а лише вимогу половини українських ресурсів. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.
"Документ був саме нечітким. Чітким він був тільки в одному - 50% ми повинні віддати від всього того, що там перераховано в документі. До речі, ми цього не боїмось, і я готовий до публічності цього документу", - сказав Зеленський.
Президент також відмітив, що на зустрічі з міністром фінансів США Скотом Бессентом, він висловив свою позицію про те, що документ не готовий та містить положення, які виходять за межі президентських повноважень, Конституції України та законодавства.
"Я з повагою ставлюся до Сполучених Штатів, і тому я сказав міністру фінансів, що цей документ не готовий", - додав Зеленський.
Угода про корисні копалини України
Раніше Зеленський заявив, що не дав міністрам підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки, пояснивши, що "вона не готова і не захищає інтереси України".
14 лютого міністр фінансів США Скот Бессент повідомив, що США хочуть взяти участь у повоєнній відбудові України, не обмежуючись лише розробкою українських родовищь цінних ресурсів.
Оглядач Bloomberg Хав'єр Блас зазначив, що в Україні немає великих родовищ корисних копалин, і зацікавленість президента США Дональда Трампа українськими надрами не має жодного сенсу.