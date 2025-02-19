Президент зауважив, що Україна в такій ситуації, коли немає багато форматів гарантій безпеки для нас.

Україна хоче гарантій безпеки і закінчення війни цього року. Як передає кореспондент УНІАН, про це під час пресконференції сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання щодо того, які гарантії безпеки ми хотіли би бачити в угоді стосовно корисних копалин, яка обговорюється.

"Вони знають мої гарантії… Наприклад, усі це розуміють. Навіть ті країни, які не в НАТО. Це розуміють і на Близькому Сході. Усі розуміють. Ми, Україна, знаходимося в такій ситуації, коли у нас немає багато форматів гарантій безпеки для нас", - зазначив він.

Глава держави додав, що "просто будувати щось таке нове, глобальне, щось космічне - ніхто не буде". І наголосив, що "ми хочемо гарантій безпеки в цьому році, бо ми хочемо закінчити війну в цьому році".

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"Я їм пропонував НАТО. І я розумію, що їм кожного разу, коли я говорю "НАТО", - вони не люблять, навіть що ми говоримо про це… Але ми говоримо те, що ми думаємо. І я вважаю, що це наша перевага. І в цьому наша міць", - сказав президент.

Угода про корисні копалини

Як повідомляв УНІАН, раніше Зеленський не дав міністрам підписати угоду про корисні копалини зі Сполученими Штатами Америки, пояснивши, що "вона не готова і не захищає інтереси України".

Оглядач Bloomberg Хав'єр Блас зауважив, що в Україні немає великих родовищ корисних копалин, і зацікавленість президента США Дональда Трампа українськими надрами не має жодного сенсу.

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