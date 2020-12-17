У новорічну ніч також буде комендантська година - з 21:00 31 Грудня до 6:00 1 січня.

У Польщі діятиме загальнонаціональний карантин з 28 грудня до 17 січня.

Читайте такожПольща виявила коронавірус у працівників норкових фермПро це повідомив на прес-конференції міністр охорони здоров'я Польщі Адам Недзельскі. У новорічну ніч також буде комендантська година - з 21:00 31 грудня до 6:00 1 січня.

Протягом цих днів всі готелі, гірськолижні курорти і торгові центри будуть закриті. «Я закликаю кожного поляка нести відповідальність за себе і своїх близьких. Хоча я знаю, що ці заклики не допоможуть»,— сказав міністр, передає Reuters.

В даний час в країні закриті всі ресторани, бари, кафе, вони працюють тільки на винос. Школярі навчаються дистанційно. Заборонено збиратися групами більше п'яти осіб за винятком людей, які проживають разом.

Коронавірус в Польщі

За даними МОЗ Польщі, за останню добу виявили 11 953 нових випадків зараження, померла 431 людина. Всього в Польщі зареєстровано 1 171 854 хворих, померли 24 345.

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Автор: УНІАН