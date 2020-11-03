Як школярі різних країн проходять онлайн-навчання.

Під час пандемії в Україні багато школярів та студентів навчаються віддалено. Мета онлайн-навчання - вберегти дітей і педагогів від зараження коронавірусом. Наприкінці жовтня деякі українські школярі повернулися до своїх класів. УНІАН розповість, яка ситуація з онлайн-навчанням у світі і як школярі по всьому світу справляються з навчанням вдома.

У Канаді

У канадській провінції Онтаріо батьки можуть самі вибирати форму навчання для своєї дитини. Деякі діти вчаться в класі, інші паралельно з ними займаються онлайн. Вчителям доводиться одночасно приділяти увагу дітям в класі і стежити за екраном.

Педагоги Канади скаржаться, що їм не зручно постійно "розриватися" на дві групи дітей. За їхніми словами, урок проходить набагато краще, якщо всі учні або знаходяться в класі, або займаються з дому.

Багато канадських дітей, особливо з сільських сімей, не мають доступу до Інтернету. І навіть впевнені користувачі Інтернету губляться в онлайн-навчанні, оскільки такий формат їм не знайомий.

В Індії

У більшості індійських міст школи досі не приймають дітей і переводять учнів на віддалене навчання. Однак багато індійських сімей взагалі не мають комп'ютерів і телефонів. У таких сім'ях діти можуть вчитися по радіо і телевізору, слухати освітні програми і виконувати завдання. Однак контроль за їх навчанням лягає на плечі батьків.

У США

Президент Дональд Трамп навесні негативно висловився про дистанційне Читайте такожШкола на пляжі: в італійському містечку через пандемію діти сидять за партами на березі моря (відео)навчання і наказав відкрити всі школи з осені. Однак чиновники охорони здоров'я наполягли на тому, що всі навчальні заклади повинні дотримуватися санітарних норм.

В результаті багато шкіл Америки опинилися в пастці між вимогою президента відкрити школи і суворими нормами безпеки. У багатьох великих штатах школи так і не відкрилися.

Онлайн-навчання в США передбачає спілкування з вчителями, виконання проектів, читання файлів з лекціями і перегляд відеоуроків.

У Чехії

У Чехії учні класів з першого по п'ятий повернулися до занять у класі. Це зроблено з кількох причин. По-перше, багато шкіл в Чехії ще не отримали обладнання для онлайн-навчання. По-друге, молодші школярі повинні перебувати під наглядом дорослих вдома, проте більшість батьків зараз ходять на роботу. Для п'ятикласників краще перебувати в школі, оскільки вони знайомляться з новими предметами і вчителями.

В Ізраїлі

Під час пандемії ізраїльські школи закриті, діти вчаться віддалено. Директори багатьох шкіл заявляють: вчителі виявилися не готові до онлайн-навчання. Викладачі не знають як користуватися програмами для відеодзвінків, як вести урок в режимі онлайн і перевіряти завдання.

Більшість ізраїльтян вважає, що перехід на віддалене навчання був виправданим заходом для захисту дітей і вчителів, проте підготовка шкіл до нового формату виявилася слабкою.

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Автор: Катерина Пулатова