Повідомлення про розслідування з'явилося на тлі публікацій про плани Трампа помилувати кілька людей до того, як він покине пост.

Міністерство юстиції США розслідує справу про можливі хабарі за президентські помилування.

Про це повідомляє The Guardian.

При цьому в Мін'юсті стверджують, що жоден з чиновників США не став «об'єктом або метою» розслідування.

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За даними міністерства, схема передбачає "істотний політичний внесок в обмін на президентське помилування або відстрочку вироку".

Повідомлення про розслідування з'явилося на тлі публікацій про плани чинного президента США Дональда Трампа помилувати кілька людей до того, як він покине посаду.

Трамп вже прокоментував початок розслідування, назвавши його фейком.

Вибори в США 2020: що відомо

Вибори президента США відбулися 3 листопада.

Згідно з останніми підрахунками результатів виборів президента США, Байден стане наступним главою Білого дому. Його інавгурація відбудеться 20 січня 2021 року.

За останніми прогнозами, Байден повинен отримати 306 голосів від колегії вибірників при 270 мінімально необхідних для перемоги. Трамп набирає 232 голоси.

14 грудня відбудеться зустріч усіх 538 членів колегії вибірників, які остаточно проголосують за наступного президента США.

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Автор: УНІАН