Учасники угруповання полюють за цінними та рідкісними наборами.

Французькі правоохоронці розслідують діяльність міжнародного угруповання, що спеціалізується на крадіжках колекційних наборів конструктора Lego.

Поліцейські вже заарештували двох чоловіків і одну жінку, які приїхали з Польщі у французький Івелін неподалік від Парижа, пише MarketWatch.

Читайте також11-річна британка зупинила грабіжника буханцем хліба (відео)За словами поліції, грабіжники спеціально приїжджають до Франції, зупиняються в готелі недалеко від Парижа і здійснюють набіги на магазини іграшок, після чого повертаються до Польщі, щоб продати награбоване.

У поліції також повідомили, що отримували кілька сигналів про крадіжки Lego з приватних будинків.

Злочинці спеціалізуються на цінних конструкторах. Видання зазначає, що набори з деяких рідкісних серій, таких як, наприклад, "Сокіл тисячоліття", можуть коштувати до 15 тис. дол.

У 2014 році поліція Арізони заарештувала чотирьох осіб, які вкрали Lego щонайменше на 145 тис. дол. Рік по тому п'ятеро осіб були заарештовані з уловом конструктора на 11 тис. дол. В Австралії відомий випадок, коли злодії в магазинах іграшок награбували Lego на 22 тис. дол.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Переклад: Катерина Комолова