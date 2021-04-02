Французькі правоохоронці розслідують діяльність міжнародного угруповання, що спеціалізується на крадіжках колекційних наборів конструктора Lego.
Поліцейські вже заарештували двох чоловіків і одну жінку, які приїхали з Польщі у французький Івелін неподалік від Парижа, пише MarketWatch.
Читайте також11-річна британка зупинила грабіжника буханцем хліба (відео)За словами поліції, грабіжники спеціально приїжджають до Франції, зупиняються в готелі недалеко від Парижа і здійснюють набіги на магазини іграшок, після чого повертаються до Польщі, щоб продати награбоване.
У поліції також повідомили, що отримували кілька сигналів про крадіжки Lego з приватних будинків.
Злочинці спеціалізуються на цінних конструкторах. Видання зазначає, що набори з деяких рідкісних серій, таких як, наприклад, "Сокіл тисячоліття", можуть коштувати до 15 тис. дол.
У 2014 році поліція Арізони заарештувала чотирьох осіб, які вкрали Lego щонайменше на 145 тис. дол. Рік по тому п'ятеро осіб були заарештовані з уловом конструктора на 11 тис. дол. В Австралії відомий випадок, коли злодії в магазинах іграшок награбували Lego на 22 тис. дол.
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