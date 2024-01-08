Аналітики пояснили, чому оточення путіна так трепетно ставиться до родин ліквідованих в Україні окупантів.

Кремлівські чиновники проводили відбір сімей ліквідованих в Україні російських військових для різдвяної зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним.

На це у новому огляді звернули увагу аналітики Інституту вивчення війни (ISW). Вони зазначили, що Путін на традиційній зустрічі продовжив показувати "опіку" військовим та їхнім сім'ями перед виборами президента, які намічені на березень.

В Інституті зазначили, що зустріч Путін з родинами ліквідованих окупантів пройшла в його резиденції в Ново-Огарьово. Він підкреслив "героїзм загиблих російських військовослужбовців", які "захищали інтереси (Росії – ред.)".

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Аналітики зазначили, що Путін делегував відповідальність за постійну підтримку сімей ліквідованих окупантів чиновникам на всіх рівнях по всій РФ.

А нещодавно, як зауважили аналітики, Путін відвідав деякі заходи, на яких вдавав із себе "милосердного лідера", який піклується про добробут російських військових, і показав здатність задовольняти прохання і вирішувати їхні проблеми.

Експерти припустили, що Путін використовує ці широко розрекламовані зустрічі як частину передвиборчої кампанії, оскільки російські військові та їхні родини становлять значний електорат. А їхня публічна підтримка Путіна, як пояснили в Інституті, є життєво важливою для Кремля, оскільки дає можливість представити російське суспільство, як таке, що значною мірою підтримує війну проти України.

Крім того, Кремль ретельно відібрав сім'ї, які були допущені на зустріч з Путіним, щоб мінімізувати ризик того, що вони можуть сказати або запитати про незручні речі. Аналітики у зв'язку з цим нагадали, що Кремль виявив "чутливість" до нещодавніх публічних скарг членів сімей російських військових і докладає зусиль до цензурування цих скарг у публічному просторі.

Аналітики підкреслили, що за даними російських ЗМІ, на зустріч до Путіна допустили родичів п'ятьох вбитих окупантів, які мають зв'язки з російським урядом та військовими. Зокрема, серед присутніх була вдова колишнього окупанта з Росгвардії, яка зараз є головою "Комітету сімей воїнів Вітчизни" в Балашисі та радником голови Балашихи; вдова російського військового, яка працює головою Тамбовського відділення створеного Кремлем "Фонду захисників Вітчизни"; члени сім'ї колишнього настоятеля храму при штабі Ракетних військ стратегічного призначення РФ, який раніше брав участь у конфліктах у Чечні та Сирії і був відомий як "десантний священик".

Аналітики відзначили, що Кремль практикує ретельний відбір тих, хто відвідує публічні заходи з Путіним, а іноді одні й ті самі особи з'являються на кількох заходах і це стандарт.

Чи вдасться прибрати Путіна

Російський диктатор Володимир Путін буде усунутий від влади в результаті державного перевороту через війну в Україні, яка "зайшла в глухий кут", попередив колишній керівник ЦРУ Джек Девайн. За словами екс-глави ЦРУ, він не здивується, якщо російський тиран "зникне завтра".

Експерти попереджали, що Путін може не дожити до наступного дня народження, оскільки він радше покінчить самогубством", аніж зіткнеться з приниженням, пов'язаним з переворотом.

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