Також офіційний Париж звертається до РФ із закликом надати вільний і безперешкодний доступ до Криму міжнародним моніторинговим організаціям з прав людини.

Постійний представник Франції при ООН Ніколя де Рів'єр закликає Російську Федерацію припинити свавільну політику переслідування опонентів окупації Криму.

Як передає кореспондент УНІАН, про це де Рів'єр заявив під час неформального онлайн-засідання ООН за формулою "Арріа" на тему "Крим: 7 років порушень суверенітету та територіальної цілісності України".

Посол Франції наголосив, що Росія кричуще порушила принципи Статуту ООН, а також принципи і зобов'язання в рамках ОБСЄ.

"Ми знову закликаємо Росію виконувати її міжнародні зобов'язання і поважати суверенітет і територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів. Ми знову підтверджуємо нашу підтримку політики Європейського Союзу щодо невизнання анексії (Криму)", - зазначив де Рів'єр.

За словами дипломата, постійна мілітаризація Криму Росією є джерелом стурбованості, оскільки створює наслідки для безпеки регіону Чорного моря і сусідніх країн.

"Ми закликаємо Росію забезпечити свободу судноплавства для усіх кораблів у Керченській протоці у відповідності з міжнародним правом. Незаконні обмеження для човнів, що проходять через протоку, загострюють напруженість і мають негативні наслідки для українських портів в Азовському морі і усього регіону", - підкреслив де Рів'єр.

Також дипломат закликає Росію вжити кроків для покращення ситуації щодо навколишнього середовища у Криму, оскільки вона істотно погіршується.

"Незаконна анексія Криму призвела до серйозних і постійних порушень прав людини, позасудових страт, свавільних затримань, викрадень і насильницьких зникнень, дискримінації, в тому числі на релігійному підґрунтті. Ми засуджуємо постійні систематичні переслідування кримських татар і осіб, які належать до україномовної спільноти. Ми закликаємо Росію припинити таку політику, яка чітко спрямована на утихомирення тих, хто наважується засуджувати анексію Криму. Винні за ці порушення мають бути притягнуті до відповідальності. Росія також має припинити свою політику демографічних змін на півострові", - сказав посол.

Він звертається до РФ із закликом надати вільний і безперешкодний доступ до Криму міжнародним моніторинговим організаціям з прав людини.

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Автор: Віталій Саєнко