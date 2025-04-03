За словами президентки, одне вето може зруйнувати колективні інтереси 26 інших країн.

Президент Європейського центрального банку Крістін Лагард закликала переглянути спосіб прийняття рішень у Європейському Союзі та запропонувала перейти до голосування більшістю голосів замість права вето однієї країни. Про це вона сказала під час свого виступу у Дубліні, передає Bloomberg.

"У міру того, як ми збільшуємо масштаби нашої економіки, ми повинні збільшити масштаби нашого процесу прийняття рішень, щоб відповідати цьому. Щоб відстояти свої позиції, ми повинні бути здатними діяти як єдине ціле в кількох ключових сферах. А це означає, що нам потрібно структурно змінити те, як ми приймаємо рішення", - наголосила вона.

За її словами, одне вето може зруйнувати колективні інтереси 26 інших країн.

Відео дня

"Але з огляду на геополітичні зміни, я переконана, що національні та європейські інтереси ще ніколи не були настільки узгоджені. У цьому перевернутому світі голосування більш кваліфікованою більшістю буде, таким чином, більш демократичним за своєю суттю", - запевнила Лагард.

У Bloomberg підкреслили, що вето щодо окремих країн вже давно є проблемою для Європейського Союзу. Зокрема прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан неодноразово блокував спільні ініціативи, що ускладнювало для ЄС можливість виступати єдиним фронтом з глобальних питань.

"Пропозиція Лагард перегукується з думкою її попередника на посаді голови ЄЦБ Маріо Драгі. У доповіді про майбутнє європейської конкурентоспроможності, представленій минулого року, він запропонував, щоб голосування кваліфікованою більшістю голосів "було поширене на більшу кількість сфер або навіть узагальнене", підкресливши, що "багато зусиль з поглиблення європейської інтеграції між країнами-членами були заблоковані голосуванням одноголосно"", - нагадали у виданні.

Орбан та ЄС - останні новини

Раніше Politico повідомляло, що новий уряд Німеччини вирішив натиснути на ЄС, щоб покарати Орбана. Зокрема консерватори нового канцлера Німеччини Фрідріха Мерца і лівоцентристської Соціал-демократичної партії домовилися, що будуть вимагати від ЄС призупинення фінансування і позбавлення права голосу для країн, які порушують такі ключові принципи, як верховенство права.

Водночас у Європейському Союзі придумали, як "ігнорувати" Орбана в питанні підтримки України. За словами одного з дипломатів ЄС, заперечення Угорщини тепер просто враховуються - "і швидко ігноруються".

Вас також можуть зацікавити новини: