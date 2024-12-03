Користувачі можуть сканувати все що завгодно: від улюбленої іграшки до міської пам'ятки.

Команда ентузіастів представила застосунок під назвою Brick My World, що дає змогу перетворювати реальні об'єкти на точні Lego-моделі. Як кажуть автори, він не тільки спроєктує модель Lego, а й надасть покрокові інструкції з її складання у форматах PDF і LDR.

Застосунок використовує технології доповненої реальності ARCore на Android і ARKit на iOS. Він виконує 3D-сканування об'єкта, після чого за допомогою ШІ перетворює його на модель, розділену на цеглинки Lego. Для складання невеликих моделей знадобиться приблизно 500 деталей, а для більших - кілька тисяч, пише Newatlas.

Щоб допомогти з пошуком потрібних матеріалів, творці також об'єдналися з незалежним торговим майданчиком BrickOwl. Після того, як ваша модель буде зібрана з Lego, ви можете отримати потрібні деталі з цього сайту, а не брати їх з готових наборів LEGO, що вийде вкрай дорого.

Проєкт став хітом на майданчику Kickstarter. Спочатку команда планувала залучити $5000, але на момент написання новини цифра вже перетворилася на $85 000. Для ранніх учасників вартість довічної передплати становить 89 доларів, тоді як після запуску підписка коштуватиме 199 доларів на рік.

Розробники обіцяють, що застосунок стане доступним для широкої аудиторії в лютому 2025 року.

Раніше на Kickstarter став популярним компактний смартфон з 5-дюймовим екраном. За начинкою "компакт" є гаджетом середнього класу з досить великою автономністю.

Якщо ви в пошуках смартфона, продуктивності якого вистачить і на 5 років, фахівці AnTuTu публікували рейтинг найпродуктивніших Android-пристроїв. Перші три місця займають пристрої Asus, Vivo і Oppo.

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