Зеленський хотів би, щоб Маск був максимально на боці України і щоб підтримував нашу країну.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поважає мільярдера Ілона Маска і хотів би, щоб він був максимально на боці України. Про це український лідер сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману.

Зеленський розповів, що розмовляв із Маском на початку війни.

"Я поважаю його. По-перше, я поважаю self-made, я люблю таких людей. Нічого з неба не впало, людина сама щось зробила. Я сам працював, я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей... і робити щось важливе для тих чи інших людей", - сказав президент, додавши, що не порівнює себе з Маском.

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За його словами, Маск є лідером інновацій у світі. Зеленський відзначив, що такі люди просувають світ вперед, тому поважає результат його роботи.

"І для мене дуже важливо, що цим результатом можна користуватися, це не просто слова", - зауважив Зеленський, подякувавши Маску за "Старлінки", які дуже сильно допомогли Україні.

"Ми дуже вдячні за "Старлінки", вони допомогли. Ми використовували їх після російських ударів, ракет по енергетиці, були проблеми з інтернетом. Ми використовували "Старлінки" на фронті, у дитячих садках, у школах, у різній інфраструктурі. Нам це допомогло дуже сильно", - розповів президент.

Він зауважив, що дуже хотів би, щоб Маск був максимально на боці України і щоб підтримував нашу країну.

Президент також сказав, що хотів би, щоб Ілон Маск приїхав в Україну, "щоб він тут порозмовляв з людьми, подивився".

Ілон Маск - заяви про Україну

Коментуючи надання Україні нового американського пакету допомогу вартістю 2,5 мільярди доларів, Ілон Маск назвав президента України Володимира Зеленського "чемпіоном усіх часів" із пограбувань.

Раніше мільярдер висміяв слова українського президента про те, що Україна - незалежна країна, тому Штати не можуть примусити її мовчки сидіти за столом переговорів.

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