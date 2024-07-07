Літак Орбана полетів у Китай, - ЗМІ

На борту урядового Dassault Falcom 7X може перебувати опальний угорський політик.

Літак скандального прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана вилетів до Китаю. Це сталося після візитів політика в Україну, РФ та Азербайджан.

Як повідомляє угорський портал 444 з посиланням на дані сервісів радіолокаційного стеження, борт сяде в Пекіні у понеділок, 8 липня. За інформацією видання, військово-урядовий літак Dassault Falcom 7X прямував з Будапешта до Пекіна. Ймовірно, на борту перебуває Віктор Орбан.

Вилання звернулося до канцелярії Орбана з прохання про коментар, але інформацію щодо поїздки Орбана в Китай. Відповіді наразі нема.

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"Мирне" турне Орбана - що відомо

Як писав УНІАН, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув 5 липня до Москви після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві. Орбан назвав зустріч із Путіним "особливою" та заявив, що "Угорщина скоро стане єдиною країною в Європі, яка зможе вести діалог і з Росією, і з Україною".

Водночас у Міністерстві закордонних справ України відреагували на такий візит Орбана. Там заявили, що рішення здійснити цю поїздку ухвалене угорською стороною без погодження чи координації з Україною.

"Нагадуємо, що для нашої держави принцип "жодних домовленостей про Україну без України" залишається непорушним і закликаємо усі держави неухильно його дотримуватися", - додали у відомстві.

Сьогодні ж міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто анонсував "мирні кроки" щодо України на наступному тижні. Також він порадив політикам "пристебнути ремені".

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