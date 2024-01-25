У жовтні 2021 року Туреччина попросила закупити на 20 мільярдів доларів винищувачі.

Президент США Джо Байден направив лідерам ключових комітетів Капітолійського пагорба лист, в якому повідомив про намір продати Туреччині літаки F-16. Це може статися, як тільки Анкара завершить процес вступу Швеції до НАТО.

Видання Reuters пише, що в листі Байден закликав Конгрес схвалити продаж "без зволікання". Раніше Білий дім направив членам Конгресу лист із закликом схвалити продаж Туреччині літаків F-16 і комплектів для модернізації на суму 20 мільярдів доларів.

У вівторок парламент Туреччини ратифікував заявку Швеції на вступ до НАТО, усунувши головну перешкоду на шляху розширення західного військового Альянсу після 20 місяців затримки. Джерела заявили, що лист був надісланий у середу, і що адміністрація Байдена ще не повідомила Конгрес про плани продажу.

Відео дня

Затримка з ратифікацією Туреччиною була основною перешкодою для схвалення Конгресу угоди з продажу винищувачів. Законодавці заявили, що очікують схвалення Туреччиною членства Швеції в НАТО, включаючи підпис президента Таїіпа Ердогана, перш ніж прийняти рішення про схвалення продажу.

У середу Державний департамент США також закликав Анкару офіційно завершити ратифікацію Швецією членства в НАТО. Для цього Ердогану необхідно підписати закон, який потім буде опублікований в "Офіційному віснику" Туреччини. Документ про приєднання Швеції також повинен бути відправлений до Вашингтона.

Державний департамент відмовився повідомити точні терміни офіційного повідомлення про продаж F-16.

"Президент Байден і секретар Блінкен дуже чітко заявили про нашу підтримку модернізації турецького парку F-16, яку ми розглядаємо як ключову інвестицію в оперативну сумісність НАТО. Але крім цього... Я просто не збираюся підтверджувати або випереджати пропоновані оборонні продажі або поставки, поки про них не буде офіційно повідомлений Конгрес", - заявив на брифінгу заступник прес-секретаря Держдепартаменту Ведант Патель, посилаючись на держсекретаря Антоні Блінкена.

У жовтні 2021 року Туреччина попросила закупити на 20 мільярдів доларів винищувачі Lockheed Martin F-16 і близько 80 комплектів модернізації для наявних у неї військових літаків.

Керівники комітетів Сенату США з міжнародних відносин і Палати представників у закордонних справах розглядають кожну велику операцію з продажу зброї за кордон. Вони регулярно задають питання або висловлюють занепокоєння з приводу прав людини або дипломатичних проблем, які можуть затримати або зупинити такі угоди. Сенатор Кріс Ван Холлен, демократ, що входить в сенатський комітет з міжнародних відносин, висловив сумнів, що угоду швидко схвалять, заявивши, що законодавцям в першу чергу потрібні запевнення адміністрації Байдена і Туреччини.

"Протягом більшої частини часу, поки президент Ердоган перебував при владі, Туреччина була вірним союзником НАТО - так що це радісна новина. При цьому у мене залишаються питання з приводу триваючих нападів Ердогана на наших союзників - сирійських курдів, його агресивних дій в Східному Середземномор'ї і тієї ролі, яку він зіграв у підтримці військових нападів Азербайджану на Нагірний Карабах", - сказав Ван Холлен.

Розширення НАТО - головні новини

Швеція та Фінляндія подали заявку на вступ до НАТО після того, як Росія вторглася в Україну в лютому 2022 року. У той час як членство Фінляндії було оформлено в минулому році, заявка Швеції була затримана Туреччиною і Угорщиною.

Всі члени НАТО повинні схвалити заявки країн, які бажають вступити в альянс. Коли Швеція і Фінляндія попросили про вступ, Туреччина виступила проти, заявивши, що ці дві країни захищають групи, які вона вважає терористами.

Вас також можуть зацікавити новини: