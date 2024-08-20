НАТО зміцнює кордони з союзником Росії і на зазначеній базі розмістить до 4000 боєздатних військових Німеччини. Йдеться про першу постійну іноземну дислокацію німецьких військових з часів Другої світової війни.

Литва розпочала будівництво бази для німецьких військ за 20 кілометрів від білоруського кордону в рамках заходів НАТО по зміцненню кордонів. Про це повідомляє Голос Америки.

На базі розмістять до 4000 боєздатних військових Німеччини. Йдеться про першу постійну іноземну дислокацію німецьких військових з часів Другої світової війни.

"Нову військову базу у Литві буде зведено до кінця 2027 року відповідно до зобов'язання Німеччини розмістити війська на російському прикордонні НАТО. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус порівняв це рішення з розміщенням союзних сил у Західній Німеччині під час холодної війни для захисту Західної Європи у разі нападу СРСР", - пише видання.

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За словами глави оборонного відомства Литви Раймундаса Вайкснораса, країна витратить понад мільярд євро (близько 1,10 мільярда доларів) протягом наступних трьох років на розбудову бази в рамках одного з найбільших будівельних проєктів у своїй історії.

База діятиме неподалік від столиці Вільнюса та лише за 20 км від російського союзника – Білорусі. Тут зберігатимуться й обслуговуватимуться танки та інша техніка, а також діятимуть стрілецькі тири.

Видання зазначає, що уряд Німеччини попросив у парламенту 2,93 мільярда євро на замовлення 105 танків Leopard 2 A8, частково для оснащення литовської бази. Про це йдеться у проєкті бюджету, з яким агенція Reuters ознайомилася в червні.

Раніше про укріплення кордону з Росією заявили також Латвія та Естонія. Так, вздовж кордону Латвії з Росією та Білоруссю були встановлені "зуби дракона" та прикордонні захисні споруди.

Також "зуби дракона" і бетонні блоки встановлено у лісах та приватних угіддях Естонії.

Білорусь підтримала Росію у війні проти України

Як повідомляв УНІАН, Білорусь підтримала Росію у повномасштабному вторгненні в Україну - дозволила росіянам зайти на нашу територію з півночі. Крім того, на початку протистояння по Україні здійснювалися ракетні удари з Білорусі.

Днями самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що віддав наказ відправити на кордон з Україною майже третину армії Білорусі (згідно з даними з відкритих джерел, білоруська армія нараховує близько 60 тисяч осіб). Пояснюючи таке рішення він стверджував, що це у відповідь на розміщення українською стороною на кордоні з Білоруссю понад 120 тисяч військових.

Командувач військами білоруської протиповітряної оборони генерал-майора Андрія Лук'янович заявив, що на кордон перекинуто війська протиповітряної оборони та авіації наступного дня після того, як білоруський диктатор оголосив про своє рішення.

Українська сторона не підтверджувала посилення військ Білорусі на кордоні.

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