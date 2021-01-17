В Австрії кількість заражень не показує ознак уповільнення, а британський штам вірусу продовжує циркулювати.

Близько 10 тисяч осіб зібралися в столиці Австрії в суботу на знак протесту проти коронавірусних обмежень і закликали уряд піти у відставку.

Читайте такожБританія встановила новий антирекорд зі смертності від COVID-19Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

Розмахуючи транспарантами з написом "Ви - хвороба. Ми - ліки" і австрійськими прапорами, більшість демонстрантів відмовлялися одягати маски та дотримуватися правил соціального дистанціювання.

"Кількість смертей, яку нам повідомляють, - це нісенітниця. Я не хочу закінчити, як Китай, де у вас немає жодного права що-небудь робити", - сказала одна з учасниць акції.

На акції протесту був помічений й ультраправий політик, колишній заступник канцлера Хайнц-Крістіан Штрахе, який пішов у відставку після "Ібіца-скандалу".

В Австрії, населення якої становить 8,9 мільйона осіб, з моменту початку пандемії зареєстровано загалом 7053 випадки смерті від Covid-19.

Група експертів рекомендувала канцлеру Курцу не послабляти поточні обмеження, як планувалося 25 січня, оскільки кількість заражень не показує ознак уповільнення, а британський штам вірусу продовжує циркулювати.

Наукові керівники запропонували ввести обов'язкову роботу з дому і продовжити карантин. Уряд планує оголосити про нові заходи в неділю.

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Автор: УНІАН