Співрозмовники на записах серйозно переймаються переходом "кольорової революції" на Росію та розвал сусіда.

У мережі з’явилися таємні записи силовиків Білорусі, які обговорювали можливість створення табору для громадян, що вийшли на мітинги проти інавгурації Олександра Лукашенка.

Про це повідомляє білоруське видання TUT.BY.

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На запис потрапив, зокрема, голос нині заступника міністра внутрішніх справ і командувача внутрішніми військами Миколи Карпенкова.

«Створюється база даних. У цій базі даних, хто потрапив удруге, той повинен там залишитися. Сказано розробити, зробити табір, ну не для військовополонених, не для інтернованих навіть, а табір для особливо гострокопитних, такий для відселення. І поставити колючий дріт, виходить, по периметру. Два приміщення зробити: топка – поверх, годували – поверх, щоб працювали. Але там їх тримати, поки все не заспокоїться», – йдеться на записах.

Силовики додали, що «прикриті главою держави з усіх боків у плані застосування зброї». У крайніх ситуаціях пропонували «рубанути» непокірних.

Співрозмовники на записах серйозно переймаються переходом «кольорової революції» на Росію та розвал сусіда.

«… і тоді, каже, мало що від цієї Білорусі залишиться: поділять між Литвою, між Україною і Польщею», – стверджує один з правоохоронців.

Вибори і протести в Білорусі: що відбувається

9 серпня в Білорусі відбулися президентські вибори. За офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримують учасників мітингів і застосовують до них силу, відкривають політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

Лукашенко неодноразово заявляв, що ситуацію в Білорусі розхитують ззовні, зокрема з Польщі, Литви, України та США.

В Євросоюзі не визнали результатів виборів і вирішили ввести санкції проти білоруських чиновників, відповідальних за фальсифікацію результатів голосування і застосування насильства проти незгодних.

23 вересня в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

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Автор: УНІАН