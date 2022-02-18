За словами міністра оборони, Україна налагоджує комунікацію між генеральними штабами України та Білорусі.

Українського військового аташе в Білорусі було запрошено на фінальний етап навчань "Союзна рішучість 2022" 19 лютого.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час Години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

За його словами, на рівні міністрів оборони України та Білорусі були досягнуті домовленості про запровадження постійних каналів комунікації між керівниками Генеральних штабів та безпосередньо на рівні міністрів. Очільники відомств прийшли до такого рішення з метою покращення оперативної комунікації між державами.

"Наприклад, якщо розвідка бачить пересування якоїсь далекобійної зброї, чи, скажемо, будівництво понтону поблизу нашого кордону, щоб можна було отримати відповіді. Переконаний, що це важливо для збереження і зміцнення добросусідських стосунків", - сказав Резніков.

Міністр оборони України повідомив, що українського військового аташе в Білорусі було запрошено на фінальний етап навчань "Союзна рішучість 2022" 19 лютого.

Також Резніков наголосив, що Україна прагне зберігати добросусідські відносини з Республікою Білорусь.

"Я казав вже багато разів і не втомлююсь повторюватись: Білорусь - це особлива країна для нас, білоруський народ дуже близький нам, жодної агресії стосовно Білорусі з боку України не може бути в принципі, за таке нас проклянуть нащадки, тому я виступаю за діалог і зміцнення довіри між оборонними відомствами", - сказав Резніков.

Як повідомляв УНІАН 14 лютого, Україна і Білорусь домовилися про візити військових аташе на навчання "Заметіль - 2022" і "Союзна рішучість - 2022".

10 лютого у Білорусі почалися спільні російсько-білоруські військові навчання "Союзна рішучість-2022", що триватимуть до 20 лютого.

3 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія під приводом навчань перекинула в Білорусь найбільшу кількість сил з часів "Холодної війни".

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