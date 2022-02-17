Політик зауважив, що зараз у білорусів і росіян "спільна армія".

Олександр Лукашенко пригрозив розмістити на території Білорусі "надядерну" зброю у разі загострення відносин з сусідніми країнами.

Про це він заявив під час візиту полігону Осиповичі, де проходять російсько-білоруські "союзні" навчання.

На запитання журналістів про імовірність створення у Республіці російських військових баз Лукашенко відповів, що неодноразово говорив про відсутність такої необхідності: "Вони тут не потрібні з військової точки зору. Навіщо тут бази?... Західні частини РФ нас підтримають тут – це доба-дві. Навіщо витрачати мільярди доларів і створювати додаткові бази?".

Водночас на уточнення про ракетні війська Лукашенко сказав, що вони розміщені на території Білорусі та Росії.

Лукашенко додав, що після угоди з Росією в Республіці були створенні "кілька навчальних центрів з освоєння сучасної зброї". Також диктатор зауважив, що зараз у білорусів і росіян "спільна армія".

А ось ядерну зброю, стверджує політик, у Білорусі розмістять "тільки у випадку загроз з боку Заходу".

"За необхідності, якщо на такі безтолкові, дурні кроки підуть наші противники і суперники, ми розмістимо не тільки ядерну зброю, але й надядерну, перспективну, щоби захищати свою територію", - заявив Лукашенко.

Загроза наступу Росії на Україну

До 20 лютого на території Білорусі триватимуть "союзні навчання" з РФ. Під приводом військових заходів Кремль стягнув тисячі солдатів і наступальну техніку до кордонів з Україною, яку, як побоюється міжнародна спільнота, Путін може залучити до нападу.

І хоча 15 лютого Міноборони РФ заявило про нібито відведення частини армії до місць постійної дислокації, ні у Вашингтоні, ні у Києві, ні у НАТО це не підтверджують.

Навпаки, за інформацією західної розвідки, Росія продовжує нарощувати позиції біля України.

Щоби пересвідчитися у словах Москви, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба ініціював засідання в ОБСЄ, покликавши туди Кремль, який, згідно з міжнародним законодавством, має надати докази відведення сил.

Попередні запити МЗС у РФ ігнорували.

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