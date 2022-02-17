На думку Лукашенка, Захід тримає Білорусь"на мушці".

Олександр Лукашенко назвав умову, за якої він буде "вічним президентом Білорусі". Він заявив, що не відійде від влади, якщо "колективний Захід" продовжить тримати країну "на мушці".

Про це Лукашенко сказав після ознайомлення з ходом білорусько-російського навчання "Союзна рішучість-2022" на полігоні Осиповичський, передає БЕЛТА.

Він стверджує, що готовий відійти від влади, але за однієї умови. Якщо ж ця умова не буде виконана, Лукашенко залишиться "вічним президентом".

"Якщо колективний Захід, перш за все американці, знімуть Білорусь з мушки прицілу і не стануть перевертати у нас тут всякими способами, як було у 2020 році, все буде законно, акуратно і буде раніше, ніж ви хочете або вони хочуть", - стверджує Лукашенко.

Нагадаємо, 20 Лютого мають завершитися спільні військові навчання Росії та Білорусі. Як повідомляв УНІАН, раніше міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей обіцяв, що після навчань не залишиться жодної одиниці бойової техніки РФ. Однак сьогодні, 17 лютого, Лукашенко заявив, що РФ залишить у Білорусі частина завезених для навчань боєприпасів.

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