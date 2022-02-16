Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків через ситуацію на українсько-російському кордоні.
Про це він повідомив у Twitter.
"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків", - зазначив міністр.
Кулеба наголосив, що Україна вчергове закликає Російську Федерацію відповісти на "правомірні занепокоєння держав-підписантів, використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги, яку створила військова діяльність РФ поблизу кордону України".
"Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти", - підкреслив він.
Що передувало
11 лютого Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території нашої країни та в тимчасово окупованому Криму.
Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь, уточнив Кулеба.
Однак Росія заклик проігнорувала. Тоді Кулеба ініціював термінову зустріч з усіма підписантами Віденського документа, серед яких є й РФ, на що Кремль знову відповів відмовою.