Міністр наголосив, що Україна вчергове закликає Росію відповісти на правомірні занепокоєння інших держав, адже "заяв про відведення недостатньо, необхідна прозорість та факти".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків через ситуацію на українсько-російському кордоні.

Про це він повідомив у Twitter.

"Ми продовжуємо вимагати прозорості від Росії, яка проігнорувала вчорашнє засідання в рамках Віденського документа. Україна ініціює спільне засідання Постійної ради та Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ протягом 48 годин для вироблення подальших кроків", - зазначив міністр.

Кулеба наголосив, що Україна вчергове закликає Російську Федерацію відповісти на "правомірні занепокоєння держав-підписантів, використати інструменти ОБСЄ для зниження напруги, яку створила військова діяльність РФ поблизу кордону України".

"Заяв про відведення недостатньо. Необхідна прозорість та факти", - підкреслив він.

Що передувало

11 лютого Україна звернулася до Російської Федерації з запитом надати детальні роз’яснення щодо військової діяльності у районах, прилеглих до території нашої країни та в тимчасово окупованому Криму.

Згідно з положеннями Віденського документа, РФ має надати точні райони проведення військової діяльності, повідомити дати її завершення, а також найменування, підпорядкованість, кількість військових формувань; також типи озброєнь та військової техніки, які беруть у ній участь, уточнив Кулеба.

Однак Росія заклик проігнорувала. Тоді Кулеба ініціював термінову зустріч з усіма підписантами Віденського документа, серед яких є й РФ, на що Кремль знову відповів відмовою.

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