Крім того, Росія планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території – підготовка до них розпочнеться одразу після закінчення навчань "Союзна рішучість-2022".

До Білорусі у вівторок, 18 січня, почали прибувати російські військові для участі у спільних навчаннях "Союзна рішучість-2022", що відбудуться з 10 по 20 лютого.

Про це сьогодні повідомила прес-служба Міноборони Білорусі.

"Відповідно до затвердженого задуму перевірки сил реагування Союзної держави на територію Республіки Білорусь почали прибувати підрозділи зі складу Збройних сил Російської Федерації", - йдеться в повідомленні.

Оскільки перевірка є раптовою, прибуття військ здійснюватиметься протягом першого етапу, зазначили в Міноборони.

"На даному етапі учасники перевірки мають здійснити розвантаження і висунутися в район виконання завдань", - наголошується в повідомленні.

На першому етапі до 9 лютого планується відпрацювати питання передислокації та створення у короткий термін угруповань військ на загрозливих напрямках. На другому етапі перевірки з 10 по 20 лютого буде проведено спільні навчання Союзної рішучості-2022.

До навчань буде залучено низку військових частин Східного військового округу ЗС РФ.

Після спільних військових навчань у Білорусі, пройдуть такі ж у Росії

Росія планує провести спільні військові навчання з Білоруссю і на своїй території – підготовка до них розпочнеться одразу після закінчення навчань "Союзна рішучість – 2022", які відбудуться на початку лютого.

Про це в інтерв'ю ТАСС заявив посол Росії у Мінську Борис Гризлов.

"Навчання почнуться в лютому і називатимуться "Союзна рішучість – 2022"… Закінчиться "Союзна рішучість – 2022", і розпочнеться підготовка до нових навчань "Щит союзу – 2023". І ці навчання відбуватимуться вже на території Росії", - заявив Гризлов.

Він не виключає, що це може стати приводом для звинувачень Росії в агресивних планах, оскільки при звістці про будь-які військові навчання на території Росії чи Білорусі Захід завжди починає заявляти про різні загрози.

Водночас Гризлов заявляє, що російські та білоруські військові після того, як проводили "навчання на відмінно", завжди "поверталися до місць постійної дислокації".

Нагадаємо, Олександр Лукашенко заявив про плани провести спільні навчання із Росією. При цьому він звинуватив Україну у нарощуванні військ біля Білорусі.

У СБУ відповіли Лукашенку, наголосивши на провокативності заяви.

"Маніпулятивні заяви прокремлівських політиків та представників держав-сателітів РФ про нібито нарощування Україною поблизу власного кордону "націоналістів-радикалів", які нібито є "похлеще, чем натовские военнослужащие" не відповідають дійсності, є політичною маніпуляцією та частиною інформаційної війни", - наголосив речник спецслужби Артем Дехтяренко.

Зазначимо, Росія нарощує свою військову присутність поблизу кордону України. За даними розвідок США та деяких європейських країн, Путін може планувати пряме вторгнення на територію України. РФ відхрещується від звинувачень та "переводить стрілки" в ескалації ситуації на НАТО. Аналітики припускають, що РФ може використати формальним приводом для вторгнення якусь провокацію.

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