Він назвав Навального продажною людиною.

Олександр Лукашенко заявив, що почне вести перемовини зі Світланою Тихановською тоді, коли президент РФ Володимир Путін сяде за стіл перемовин з російським опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це він розповів в інтерв'ю ВВС.

Журналіст ВВС Стів Розенберг сказав, що Путін нещодавно порадив Лукашенку спілкуватися з опозицією.

"Слухайте, Володимир Путін, не знаю, кому вам радив чи ще комусь, він мені нічого не радив. Я з ним зараз розмовляв от понад годину. І жодних порад з його боку по жодному питанню я не почув. Це перше. По-друге, я можу приклад привести. От як тільки Путін з Навальним сядуть за стіл перемовин, я миттєво зі Світланою почну вести перемовини", - заявив Лукашенко.

Читайте такожРосія вирішила відправити на кордон з Україною новітні важкі вогнеметні системиВін відзначив, що для нього Навальний - "продажна людина".

"Путін з ним ніколи не сяде за стіл перемовин. Він не опозиціонер для Путіна. Він зрадник інтересів Росії", - підкреслив Лукашенко.

Вибори та протести в Білорусі

9 серпня 2020 року в Білорусі відбулися президентські вибори. Згідно з офіційними даними ЦВК, за Олександра Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його головного опонента Світлану Тихановську - 10,1%.

Після оголошення результатів виборів країну охопили акції протесту. Силовики затримували учасників мітингів і застосовували до них силу, відкривали політично вмотивовані справи проти опозиціонерів.

23 вересня того ж року в Мінську відбулася таємна інавгурація Лукашенка.

Станом на вересень 2021 року в Білорусі політв'язнями визнано 674 особи.

Автор: Людмила Жерновська