Джо Байден ввів санкції проти військових, які захопили владу в країні.

Президент США Джо Байден оголосив про введення санкцій проти військової хунти М'янми.

М'янманським генералам закритий доступ до активів у США на суму в один мільярд доларів, повідомляє DW.

Американський президент також підписав указ про негайне введення санкцій проти військових, які керували путчем в М'янмі, їх ділових інтересів і їх найближчих родичів.

Вже на поточному тижні США складуть санкційний список з іменами організаторів військового путчу, повідомив Байден, додавши, що Вашингтон також посилить контроль за експортом в М'янму. Президент США знову закликав військове керівництво в М'янмі звільнити всіх політв'язнів, у тому числі де-факто прем'єр-міністра країни Аун Сан Су Чжі, і негайно повернути владу цивільному уряду.

Військовий переворот у М'янмі: що сталося

1 лютого військові М'янми заявили, що беруть владу в країні в свої руки і оголошують в країні надзвичайний стан на один рік.

Глава уряду, лауреат Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжи і ряд інших керівників країни були взяті під варту в ході рейдів силовиків 1 лютого.

Переворот був викликаний незгодою військових з парламентськими виборами, що пройшли в листопаді. На виборах партія, підтримувана військовими, зайняла 26 і 7 місця в нижній і верхній палаті парламенту відповідно.

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Автор: УНІАН