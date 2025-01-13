Заява Мадуро прозвучала на тлі заяв Трампа про бажання взяти під контроль Гренландію.

Диктатор Венесуели Ніколас Мадуро озвучив намір вторгнутися на Пуерто-Рико із бразильськими військами і звільнити його від Сполучених Штатів Америки. Про це пише El Universal.

"Так само, як на півночі вони мають програму колонізації, ми маємо програму звільнення, і цю програму написав для нас Сімон Болівар. Свобода Пуерто-Рико очікується, і ми досягнемо її з військами Бразилії та Абреу-де-Ліма на чолі", - сказав Мадуро на закритті Всесвітнього антифашистського фестивалю.

Зазначається, невідомо, чому Мадуро зробив заяву про те, що можуть бути використані бразильські війська, але, ймовірно, венесуельський правитель Венесуели висловився так, "тому що в залі були люди з бразильськими прапорами".

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Тим часом міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що України не визнає Мадуро президентом.

"Україна приєднується до позиції ЄС. Так звана "інавгурація" Ніколаса Мадуро була фальсифікацією. Вибір венесуельського народу був вкрадений. Ми продовжуватимемо підтримувати народ Венесуели та наполягатимемо на дотриманні його громадянських прав і свобод", - зазначив Сибіга.

Повідомлення Мадуро про намір вторгнутися на Пуерто-Ріко прозвучало на тлі заяв новообраного президента США Дональда Трампа взяти під контроль найбільший острів Гренландія.

Нещодавні заяви Мадуро щодо України

Як повідомляв раніше УНІАН, 7 січня 2025 року у Венесуелі заявили про затримання групи "терористів", серед яких нібито було троє українців. Вони нібито мали намір здійснити "терористичні" акції перед інавгурацією Мадуро.

МЗС України відреагувало на цю його заяву і одразу почали перевіряти достовірність тверджень Мадуро. Речник відомства Георгій Тихий наголосив, що "треба перевіряти наявність у осіб, про яких він говорив, українського громадянства, і можливої участі когось із них у бойових діях в Україні на українському боці".

Також Мадуро раніше висловлювався про можливе надання Україні дозволу від трьох країн Заходу - США, Франції та Британії - бити по Росії далекобійним озброєнням. Очільник Венесуели, зокрема, заступився за РФ - назвав її "братньою", і "наїхав" на західні держави.

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