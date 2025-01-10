Наразі не отримано підтверджень про нібито затримання у Венесуелі трьох осіб з України.

В Міністерстві закордонних справ (МЗС) України одразу почали перевіряти достовірність тверджень Ніколаса Мадуро про нібито затримання у Венесуелі осіб з України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник МЗС Георгій Тихий сказав на брифінгу. Він відзначив, що в МЗС бачили заяву Ніколаса Мадуро про нібито затримання сімох іноземних найманців у Венесуелі, і що серед них "захопили трьох найманців, які прибули з війни в Україні".

"Важливо зафіксувати, що він, у принципі, не говорив громадян України, а сказав, що вони прийшли з України", - відзначив Тихий.

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Як додав речник, цю інформацію одразу почали перевіряти і з'ясовувати її правдивість, бо "ми розуміємо, що джерело Мадуро як би не є достовірним".

"Треба перевіряти, що він говорить. І перевіряти наявність у осіб, про яких він говорив, українського громадянства, і можливої участі когось із них у бойових діях в Україні на українському боці", - підкреслив Тихий.

Як повідомив речник, українська закордонна дипломатична установа "зв'язалася з міністром закордонних справ Венесуели ще 8 січня у зв'язку з цими подіями, який повідомив, що він не володіє інформацією про належність затриманих до громадянства України".

Також глава МЗС Венесуели додав, що будуть з'ясовувати ситуацію і додатково повідомлять.

"Ми також звернулися до безпосередньо послів країн-партнерів, які акредитовані у Венесуелі, і для того, щоб на місці з'ясувати деталі, але, станом на зараз, венесуельська сторона не надала фактичних підтверджень своєї заяви. Ми не отримали поки що теж інформації, яка б підтверджувала ці слова", - наголосив Тихий.

Він припустив, що "можливо, це взагалі частина інформаційної операції по нагнітанню з боку Мадуро". "Ми ж розуміємо, що це за людина", - сказав речник.

Він нагадав, що Україна у 2018 році не визнавала Мадуро легітимним президентом Венесуели і зараз не визнає.

Затримання у Венесуелі

7 січня влада Венесуели заявила про затримання сімох іноземних "найманців", які нібито мали намір здійснити "терористичні" акції перед інавгурацією президента Ніколаса Мадуро. Мадуро заявив, що двоє із затриманих прибули зі США, двоє з Колумбії і троє з України.

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