Злочинні клани захопили компанії в італійських секторах, які першими отримають гроші від ЄС.

Кримінальні "корпорації", як і їхні законні колеги, сильно постраждали через економічну кризу, спричинену пандемією COVID-19. Але італійська мафія вже чекає велику компенсацію за свої втрати.

Про це пише Bloomberg. Минулого року, коли країни зачинилися на карантин, мафія почала проникати в спраглі до готівки компанії. Це було потрібно для того, щоб потім через них розкрадати фонд Євросоюзу, призначений для боротьби з економічними наслідками коронавірусу. Фонд складається з 1,8 трильйонів євро. І ці гроші вже цього року почнуть перераховувати постраждалим від пандемії компаніям. Про це розповів головний слідчий Італії у сфері організованої злочинності Мауріціо Валлоне.

Читайте такожЕкс-прем’єр Італії отримав конверт з гільзами для зброїКримінальні угруповання включно з "Ндрангета" на півдні Калабрії й "Коза Ностра" на Сицилії хотіли закріпитися в законному бізнесі, який першочергово отримає допомогу від ЄС. Зокрема, за словами Валлоне, мафію цікавили цифровий і екологічний сектори.

"Мафія обирала компанії, чиї позиції найкраще підходять для участі в тендерах фонду відновлення. Особливо її цікавили сектори охорони здоров'я й інфраструктури, які отримають більшу частину грошей. Вона спробує забрати все. Ми повинні подбати, щоб злочинцям не дісталося жодного євро", - сказав Валлоне в інтерв'ю для Bloomberg.

Італія - головна мішень злочинців. Оскільки країна отримає найбільше грошей від ЄС. Новий уряд прем'єр-міністра Маріо Драгі складає план, як будуть витрачені 209 мільярдів євро, які отримає його країна з фонду ЄС. Італія намагається подолати найгіршу рецесію з часів Другої світової війни. Італійські фірми особливо уразливі, оскільки схема отримання позик від державних банків надто складна й не дуже ефективна. Через це компанії з хиткою кредитоспроможністю, майже не отримують допомогу від держави.

Мафія скористалася цим, щоб захопити малі й середні компанії, яким відчайдушно потрібна ліквідність на тлі обвалу економіки більш ніж на 8,9% минулого року. За словами Валлоне, мафія зазвичай купує вплив на компанії через акціонерний капітал, через лихварське фінансування проблемного бізнесу або ж використовує компанії через прихованого партнера. Кількість підозрілих фінансових операцій, згідно з підрахунками Банку Італії, зросла минулого року на 7% - до 113 тисяч.

Читайте такожForeign Policy: Мафія захоплює владу по всьому світі завдяки COVID-19Європейське управління з питань запобігання зловживанням і шахрайству (OLAF) буде перевіряти плати витрат країн ЄС. Так служба хоче переконатися, що європейські країни дотримуються вимог щодо контролю й боротьби з шахрайством. OLAF також буде співпрацювати з національними органами влади і "Європолом".

Коронавірус і мафія: як злочинці використовують COVID-19?

Видання The Telegraph писало, що в Італії мафія наживається на пандемії COVID-19 так само, як після фінансової кризи 2008 року. Злочинці торгують масками, які призначалися для лікарень. Вони також контролюють поставки продуктів.

Також мафія Італії скуповує компанії в країні, які через пандемію опинилися на межі банкрутства.

Водночас, торгівля наркотиками сильно постраждала. Оскільки через кризу, пов'язану з коронавірусом, люди почали менше витрачати гроші на такі речі. Тож, як пише Politico, мафія почала влаштовувати протести проти карантину.

Злочинці намагаються створити конфлікт між народом і урядом. Їхня мета - створити враження, що уряду начхати на людей.

Видання The Times також писало, що в Неаполі мафія заборонила швидкій допомозі використовувати сирени.

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Переклад: Лесь Димань