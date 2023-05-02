Він заявив, що Штати продовжать підтримувати Україну.

Спікер Палати представників Сполучених Штатів Америки Кевін Маккарті осадив російського пропагандиста, який поставив питання про постачання зброї Україні.

Журналіст "РИА Новости" сказав, що йому відомо про те, що Маккарті не підтримує "необмежені і безконтрольні поставки" зброї і допомоги Україні, і запитав, чи може політика США в цьому питанні змінитися в найближчому майбутньому.

"Ні, я голосую за допомогу Україні. Я підтримую допомогу для України. Я не підтримую те, що ваша країна зробила з Україною. Я також не підтримую вбивство вами дітей", - зазначив йому Маккарті на прес-конференції в Ізраїлі.

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Також він порадив Росії вивести війська з території України. "І ми будемо продовжувати підтримувати, тому що решта світу бачить його таким, яким він є", - підкреслив він.

Заяви Маккарті про війну

Нагадаємо, що Кевіна Маккарті обрали спікером Палати представників США 7 січня з 15-ї спроби.

До цього він заявляв, що Україна не отримає "карт-бланш", якщо республіканці повернуть більшість у Палаті представників. Пізніше він пояснив свої слова так:

"Думаю, Україна дуже важлива. Я підтримую програму нашого руху вперед, щоб Росія зазнала поразки, але ми не повинні виписувати необмежені чеки", - додав Маккарті.

У березні президент Володимир Зеленський запросив спікера в Україну, щоб той побачив те, що відбувається своїми очима, проте Маккарті відмовився від запрошення.

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