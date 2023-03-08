Кевін Маккарті дотримується своєї позиції, згідно з якою США не повинні посилати Києву "карт-бланш".

Президент України Володимир Зеленський запросив спікера Палати представників США Кевіна Маккарті (республіканець від штату Каліфорнія) відвідати Україну на тлі зростаючої розбіжності серед законодавців Республіканської партії з приводу того, чи повинні Сполучені Штати продовжувати підтримувати зусилля країни щодо відбиття російського вторгнення.

Як пише The Washington Post, Зеленський зазначив, що інші законодавці відвідували Україну, щоб засвідчити, що війна зробила з країною, і на власні очі побачити "маршрути поставок, кожен снаряд, кожну кулю, кожен долар [допомоги]", - сказав Зеленський.

"Я думаю, що спікер МакКарті - він ніколи не був у Києві чи Україні. Я думаю, це допомогло б йому з його становищем. Коли вони приходять до нас ... вони бачать шляхи постачання, кожен снаряд, кожну кулю, кожен долар. МакКарті повинен приїхати сюди, щоб подивитися, як ми працюємо, що тут відбувається, яка війна викликала нас, які люди зараз воюють, хто зараз воює. А вже після цього робіть свої припущення", - сказав Зеленський.

Відео дня

Дізнавшись про українське запрошення, Маккарті сказав, що не поїде, і звинуватив адміністрацію Байдена в тому, що вона не діяла досить швидко, щоб допомогти Україні. Проте, Маккарті дотримувався своєї позиції, згідно з якою США не повинні посилати Києву "карт-бланш".

"Давайте будемо дуже зрозумілі в тому, що я сказав: ніяких порожніх чеків, добре? Так що, з цієї точки зору, мені не потрібно їхати в Україну, щоб зрозуміти, є карт-бланш чи ні. Я буду продовжувати отримувати свої брифінги та інші, але мені не потрібно їхати в Україну чи Київ, щоб побачити це. І моя точка зору завжди полягала в тому, що я не буду видавати карт-бланш ні за що", - сказав Маккарті.

Допомога Україні від США: деталі

Президенти США Джо Байден і Франції Еммануель Макрон обговорили майбутню допомогу Україні.

На початку березня США оголосили про новий пакет військової допомоги для України на $400 млн.Нова допомога включає: додаткові боєприпаси для HIMARS, артилерійські снаряди, боєприпаси до БМП Bradley, військову техніку для наведення переправ, підривне спорядження, а також кошти на підтримку, навчання та обслуговування.

Станом на кінець лютого 2023 року, з початку повномасштабної війни, допомога США Україні у сфері безпеки, економіки, гуманітарної та соціальної підтримки досягла близько $50 млрд.