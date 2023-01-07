Республіканцю Маккарті на 14 голосуванні не вистачило голосів, проте з 15-ї спроби все вийшло.

У суботу, 7 січня, нарешті обрали спікера Палати представників США. Ним став республіканець Кевін Маккарті з Каліфорнії.

Як повідомляє CNN, для того, щоб підтримати кандидатуру Маккарті, знадобилося чотири дні та цілих 15 спроб голосування.

Так, республіканець отримав 216 голосів, представник демократів Хакім Джефріс — 212. "Кевін Маккарті від штату Каліфорнія отримав більшість голосів і належним чином обраний спікером Палати представників", — заявила ведуча засідання Шеріл Джонсон.

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Республіканці вітали обрання 57-річного Маккарті оваціями. Зазначимо, що спікер Палати представників після віце-президента наступний у черзі на посаду президента.

Обрання спікера Палати представників США

3 січня в Палаті представників вперше за 100 років не змогли обрати в першому турі голосування спікера.

Раніше ЗМІ писали, що Маккарті все ж погоджуватиметься на допомогу Україні, принаймні деякий час, хоча він може наполягати на менших сумах. Цьому сприятиме внутрішній тиск з боку деяких республіканців. За словами Маккарті, Україна дуже важлива, але США не повинні виписувати їй "необмежені чеки".

Попереднім спікером палати була Ненсі Пелосі. У листопаді 2022 року вона оголосила, що звільняється з посади.