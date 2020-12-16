Маккензі Скотт передала кошти 384 організаціям.

Колишня дружина найбагатшої людини планети Джеффа Безоса Маккензі Скотт за чотири місяці передала понад 4,1 мільярда доларів на благодійність.

Читайте такожУ США почали розвозити перші партії вакцини від коронавірусуПро це вона написала у своєму блозі на medium.com.

Скотт передала кошти 384 організаціям, які борються з наслідками пандемії коронавірусу.

Вона підкреслила, що її пожертвування не мають на увазі «ніяких зобов'язань» з боку організацій.

Як зазначається у сюжеті ТСН, за словами Маккензі Скотт, своїм вчинком хотіла допомогти американцям у біді.

Коронавірус у світі: статистика

Станом на 16 грудня у світі зафіксовано понад 73,4 мільйона випадків захворювання на COVID-19.

Жертвами пандемії коронавірусу стали понад 1,635 мільйона осіб.

Понад 41,615 мільйона пацієнтів змогли одужати.

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Автор: УНІАН