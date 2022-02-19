Зокрема, президенти торкнулися теми загострення на Донбасі.

Президент України Володимир Зеленський провів термінову телефонну розмову з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Про це глава Української держави повідомив ввечері в суботу, 19 лютого, на своїй сторінці у Twitter.

Зокрема, Зеленський розповів французькому колезі про загострення на Донбасі.

"Провів термінову розмову з президентом Еммануелем Макроном. Поінформував про загострення на фронті, наші втрати, обстріл українських політиків і міжнародних журналістів. Обговорили необхідність і можливі шляхи негайної деескалації та політико-дипломатичного врегулювання", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, президент Франції Еммануель Макрон завтра, 20 лютого, проведе телефонні перемовини з президентом Росії Володимиром Путіним на фоні загострення на Донбасі.

Востаннє Макрон говорив телефоном з президентами України та Росії 12 лютого. Зокрема, тоді французький лідер заявив Путіну про несумісність діалогу із загостренням на українському кордоні.

За інформацією прес-центру ООС, станом на 22:00 19 лютого на фронті зафіксовано 122 порушення режиму перемир'я, з яких 108 - із застосуванням забороненої "Мінськом" зброї. Двоє українських військових загинули, четверо поранені.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що російські кадрові військові та спецслужби готують терористичні акти на окупованих територіях Донбасу, щоб ввести в Україну збройні сили РФ під виглядом "миротворців".

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