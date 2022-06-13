Макрон планує переглянути закон про військові витрати на 2019-2025 роки, щоб зробити їх відповідними до загроз.

Президент Еммануель Макрон заявив, що Франція вступає "в період військової економіки" і буде нарощувати озброєння.

Про це повідомляє Ouest France.

Макрон планує переглянути закон про військові витрати на 2019-2025 роки, щоб зробити їх відповідними до загроз.

"Я попросив міністра та начальника Генштабу Збройних сил, щоб вони мали змогу в найближчі тижні провести переоцінку цього закону про військове програмування у світлі геополітичного контексту. Франція увійшла у військову економіку, в якій я вірю, що ми організуємо себе в довгостроковій перспективі", - сказав президент.

Він закликав ЄС виробити стратегію для зміцнення оборонної промисловості.

У 2022 році військовий бюджет Франції збільшився до 40,9 мільярда євро, а у 2025 році планується досягти 50 мільярдів євро.

Нагадаємо, що Франція планує передати Україні нову партію озброєння.

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