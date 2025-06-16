Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа використати свій вплив для встановлення миру у війні в Україні. Як пише Politico, під час візиту до Гренландії Макрон заявив, що Трамп може вплинути на ситуацію, зокрема, й шляхом підтримки більш жорстких санкцій проти Росії.
"З моєї точки зору, питання в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії, якщо Москва не дотримуватиметься запропонованого США припинення вогню", - сказав Макрон.
Макрон також підкреслив, що зусилля саміту G7 також мають бути спрямовані на "якнайшвидше досягнення припинення вогню".
Він також припустив, що Трамп може зіграти ключову роль у деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.
"У цьому питанні Сполучені Штати Америки також мають реальну можливість повернути всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон.
Зокрема, він припустив, що "залежність Ізраїлю від американської зброї та боєприпасів дає [США] можливість вести переговори".
Саміт G7 - новини
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на саміті G7 хоче обговорити з Дональдом Трампом санкційний пакет сенатора Ліндсі Грема.
Також сьогодні видання Axios повідомило, що Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським під час саміту "Великої сімки" в Канаді.