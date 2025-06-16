Президент Франції заявив, що війни в Україні та на Близькому Сході стануть головним пунктом на саміті G7 у Канаді.

Президент Франції Еммануель Макрон закликав президента США Дональда Трампа використати свій вплив для встановлення миру у війні в Україні. Як пише Politico, під час візиту до Гренландії Макрон заявив, що Трамп може вплинути на ситуацію, зокрема, й шляхом підтримки більш жорстких санкцій проти Росії.

"З моєї точки зору, питання в тому, чи готовий президент Трамп запровадити набагато жорсткіші санкції проти Росії, якщо Москва не дотримуватиметься запропонованого США припинення вогню", - сказав Макрон.

Макрон також підкреслив, що зусилля саміту G7 також мають бути спрямовані на "якнайшвидше досягнення припинення вогню".

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Він також припустив, що Трамп може зіграти ключову роль у деескалації конфлікту між Ізраїлем та Іраном.

"У цьому питанні Сполучені Штати Америки також мають реальну можливість повернути всіх за стіл переговорів", - сказав Макрон.

Зокрема, він припустив, що "залежність Ізраїлю від американської зброї та боєприпасів дає [США] можливість вести переговори".

Саміт G7 - новини

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що на саміті G7 хоче обговорити з Дональдом Трампом санкційний пакет сенатора Ліндсі Грема.

Також сьогодні видання Axios повідомило, що Дональд Трамп планує зустрітися з Володимиром Зеленським під час саміту "Великої сімки" в Канаді.

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