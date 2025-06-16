Макрон заявив, що у Росії недостатньо авторитету.

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував ідею американського президента Дональда Трампа про те, щоб російський диктатор Володимир Путін став посередником в ізраїльсько-іранському конфлікті.

Як пише Reuters, під час візиту до Гренландії Макрон заявив, що у Росії недостатньо авторитету для посередництва в кризі між Ізраїлем та Іраном.

"Я не вірю, що Росія, яка зараз втягнута в конфлікт високої інтенсивності і вирішила не дотримуватися Статуту ООН протягом декількох років, може бути посередником", - сказав французький президент.

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Він також прокоментував ситуацію з Гренландією, зазначивши, що ситуація з островом "є тривожним сигналом для всіх європейців".

"Гренландію не можна продавати, не можна захоплювати", - сказав він, додавши, що він говорив із Трампом перед своєю поїздкою і поговорить із ним про Гренландію на саміті G7.

Однак Макрон сказав, що зрештою сумнівається, що Сполучені Штати вторгнуться в Гренландію.

"Я не вірю, що врешті-решт США, які є союзником і другом, коли-небудь зроблять щось агресивне проти іншого союзника", - сказав він.

Війна Ізраїлю та Ірану - новини

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Путін може стати посередником у конфлікті Ізраїлю та Ірану. Також Трамп заявляв, що сподівається, що Ізраїлю та Ірану вдасться домовитися про припинення вогню.

Також ЗМІ писали, що США заборонили Ізраїлю вбивати Алі Хаменеї, який є релігійним лідером і главою держави в Ірані. Повідомляється, що вето на ліквідацію іранського лідера наклав особисто Дональд Трамп.

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