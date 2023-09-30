На зустрічі планують розглянути "конкретні документи", які будуть винесені на засідання майбутнього Саміту миру.

Голова Офісу президента Андрій Єрмак під час зустрічі з журналістами заявив, що третє засідання радників голів держав із національної безпеки для обговорення української "формули миру" може відбутися до кінця жовтня.

За його словами, на третьому засіданні радників розглядатимуть "конкретні документи", які будуть винесені на засідання майбутнього Саміту миру.

Єрмак додав, що в Офісі президента сподіваються провести цей саміт до кінця 2023 року.

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"Формула миру" - останні новини

Як раніше повідомляв УНІАН, 13 липня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшла зустріч дипломатичних радників із національної безпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств понад 40 країн світу.

8 серпня в Офісі президента опублікували документ, у якому представлено філософію Формули миру. На 8 сторінках викладено основні пункти Формули миру та надано короткий виклад позиції України з того чи іншого питання.

12 серпня Єрмак провів п’яту зустріч з представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського, дипломати 15 країн долучилися до дискусії вперше.

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