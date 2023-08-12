Низка країн вирішила долучитися до дискусії про війну в Україні.

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів п’яту зустріч з представниками іноземних дипломатичних установ щодо реалізації формули миру Володимира Зеленського, дипломати 15 країн долучилися до дискусії вперше.

Як зазначається у повідомленні на сайті глави держави, зустріч з послами стосувалася пунктів Формули - "Енергетична безпека" та "Недопущення ескалації війни та повторення агресії".

У заході наживо та у форматі відеоконференції взяли участь посли й представники дипмісій, зокрема Японії, Польщі, Південно-Африканської Республіки, Великої Британії, Єгипту, Бразилії, Канади, Республіки Корея, Індії, Німеччини, Сполучених Штатів Америки та Туреччини.

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Участь у заході також взяли, зокрема представники Європейського Союзу та ООН, екзарх Вселенського Патріархату в Україні, титулярний єпископ Команський Михаїл (Аніщенко) та тимчасово повірений у справах Апостольського нунція в Україні Йосеф Марамредді.

Під час зустрічі Єрмак окремо подякував тим, хто долучився до такого формату спілкування вперше, а саме представникам 15 країн: Австрії, Бельгії, Алжиру, Португалії, Еквадору, Хорватії, Швейцарії, Гватемали, Греції, Ірландії, Ісландії, Угорщини, Азербайджану, Чорногорії, Нової Зеландії та Ефіопії.

Загалом у зустрічі взяли участь представники 58 країн, тоді як на минулому заході у Верховній Раді були представлені 43 країни.

Так, Єрмак поінформував іноземних дипломатів про результати другої зустрічі на рівні радників із питань нацбезпеки та політичних директорів зовнішньополітичних відомств країн світу та міжнародних організацій, що відбулася 5 серпня в місті Джидда (Саудівська Аравія).

Він зауважив, що на зустрічі в Джидді також було погоджено необхідність підготовки порядку денного Глобального саміту миру, який заплановано провести до кінця поточного року.

Єрмак також розповів присутнім про перебіг реалізації іншого важливого пункту Формули миру, який стосується безпекових гарантій. Він зазначив, що вже 13 держав приєдналися до Спільної декларації щодо підтримки України, погодженої країнами G7 на саміті НАТО у Вільнюсі.

"Декларація є рамковим документом. Наступний крок – укладення системи двосторонніх і багатосторонніх безпекових договорів. Це мають бути чіткі й довгострокові зобов’язання, які забезпечать спроможність України захищатися сьогодні й запобігти російській агресії в майбутньому, забезпечити стабільність миру не лише в Україні, а й в усьому світі", – пояснив він.

За словами керівника ОП, минулого тижня Україна почала переговори щодо укладення двостороннього документа щодо безпекових гарантій зі США, а тепер і з Великою Британією.

Водночас прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів іноземним дипломатам про заходи, яких Україна вживає для підготовки до зимового періоду. За його словами, задля забезпечення енергетичної безпеки заплановане створення багаторівневого захисту енергетичних об’єктів шляхом їх укріплення та децентралізації енергосистеми.

Україна наполягає на безпекових гарантіях від союзників

Як повідомляв УНІАН, 12 липня прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що лідери країн G7 (Німеччини, Великої Британії, США, Канади, Франції, Італії та Японії) погодили декларацію щодо гарантій безпеки для України. До неї можуть долучитися всі держави, які бажають взяти на себе відповідні зобов'язання щодо надання гарантій безпеки нашій країні.

13 липня президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна почала готувати договори для гарантій безпеки від союзників.

11 серпня Україна розпочала перший раунд переговорів на робочому рівні з Великою Британією щодо двосторонньої угоди про надання безпекових гарантій, як це передбачено Спільною декларацією про підтримку України.

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