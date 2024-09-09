Зокрема у НАТО засуджують порушення Росією повітряного простору Румунії.

Російські дрони порушили повітряний простір двох країн-членів НАТО, а саме Латвії та Румунії. Після чого обидві країни надіслали початкові звіти про інцидент своїм союзникам по НАТО, а також було розпочато детальніше розслідування, пише The Telegraph.

Відомо, що один з безпілотників залетів до Румунії в неділю під час нічної атаки на Україну, а інший впав на сході Латвії. У Бухаресті вирішили відправити винищувачі F-16 для моніторингу неба та розіслати текстові повідомлення жителям двох східних регіонів.

"Ця ситуація є підтвердженням того, що нам необхідно продовжувати розпочату роботу зі зміцнення східного кордону Латвії, в тому числі розвивати можливості протиповітряної оборони і засоби радіоелектронної боротьби, щоб обмежити діяльність БПЛА [безпілотних літальних апаратів] різного призначення", - зауважила міністр оборони Латвії Андреа Спрудс. Відео дня

Водночас на такий інцидент відреагував і президент країни Едгар Рінкевичс:

"Ми перебуваємо в тісному контакті з нашими союзниками. Кількість таких інцидентів зростає на східному фланзі НАТО, і ми повинні реагувати на них колективно".

Своєю чергою заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане заявив, що жоден з випадків не був визнаний достатньо значним, аби викликати будь-яку колективну реакцію НАТО, серед якої положення про взаємну оборону, передбачене статтею 5 Статуту, яка означає, що напад на одного члена Альянсу є нападом на всіх.

"НАТО засуджує нічне вторгнення Росії у повітряний простір Румунії. Хоча у нас немає інформації про навмисний напад РФ на членів Альянсу, ці дії є безвідповідальними і потенційно небезпечними", - підкреслив він.

Падіння безпілотників на території НАТО - що відомо

Як писав УНІАН, у Румунії шукають уламки російського "шахеда" на своїй території. Зокрема Міноборони країни зафіксувало траєкторію "шахеда", що входив у румунський повітряний простір, і шукає можливі фрагменти безпілотника.

Також повідомлялось, що у Латвії теж впав російський безпілотник. Уламки були виявлені в суботу в Резекненському районі.

Своєю чергою міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав західних союзників збивати російські дрони та ракети над Україною. За його словами, порушення дронами РФ повітряного простору Румунії та Латвії є нагадуванням, що агресивні дії Росії виходять за межі України.

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