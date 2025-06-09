Вони припинили пубічно сваритися.

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп та мільярдер Ілон Маск збергіають хитке перемир'я у мережі після того, як їхні представники провели телефонну розмову.

Про це пише Politico, посилаючись на двох чиновників Білого дому. За їхніми словами, американський президент перестав публікувати на своїй платформі Truth Social дописи на адресу Маска, однак це не означає, що він "щасливий" через цю ситуацію:

"Майбутнє їхніх стосунків абсолютно невизначене".

Зазначається, що Трампа особливо розлютила заява Маска про його зв'язок із сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. Та слова про те, що політик не переміг би на виборах без підтримки мільярдера, "дійсно вивели президента з рівноваги".

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Маск і Трамп посварилися

Нагадаємо, минулого року мільярдер пожертвував понад 290 мільйонів доларів на кампанію Трампа, а згодом очолив "Департамент ефективності уряду" (DOGE) в його адміністрації. Ця співпраця тривала до травня.

Нещодавно Маск різко засудив законопроєкт Трампа "One Big Beautiful Bill" про податки та видатки, назвавши його "огидною гидотою", бо він різко скорочує субсидії для електромобілів.

Після того, як Трамп публічно розкритикував Маска, той заявив, що президент фігурує в так званих "Epstein files", і закликав до його імпічменту.

У відповідь Трамп назвав Маска "збожеволівшим" та пригрозив йому скасуванням державних контрактів для Tesla/SpaceX і "серйозними наслідками", якщо він профінансує демократів у 2026 році.

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