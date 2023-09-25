Він переховувався від поліції рекордні 30 років.

Бос мафії Маттео Мессіна Денаро, який майже три десятиліття переховувався від правоохоронних органів і був заарештований в січні, помер у палаті для в’язнів лікарні Сан-Сальваторе в Л'Аквілі (центральна Італія). Як повідомляє італійський суспільний мовник Rai, тут він лікувався від раку товстої кишки.

Місяць тому після двох операцій стан здоров’я 61-річного мафіозі загострився. Упродовж останні днів він проходив терапію зі знеболювальними, потім – заспокійливими.

Після затримання 8 місяців тому Маттео Мессіна Денаро відмовився від будь-якої співпраці з правоохоронцями. До кінця життя він так і не зміг побачити багатьох своїх родичів – племінницю, сестру.

Відео дня

В останні місяці перед смертю тяжко хворим босом мафії опікувалася його донька Лоренца Аланья.

Маттео Мессіна Денаро - що відомо про боса мафії

"Хрещений батько" "Коза Ностра" Мессіна Денаро був відомий за прізвиськом Діаболік, взятим на честь відомого персонажа італійських коміксів.

Він народився в родині відомого боса мафії на Сицилії 26 квітня 1962 року. Чимало членів його родині причетні до мафії. Його брат Сальваторе Мессіна Денаро був заарештований в 2009-2010 роках, а сестра Патриція Мессіна Денаро у 2013 році була засуджена до 14 років ув'язнення за членство в мафії.

У 2006 році Діаболік став одним з нових лідерів "Коза Ностра" – сицилійської злочинної організації, що є однією з гілок італійської мафії. До того моменту він переховувався від правоохоронців вже 13 років.

Маттео Мессіна Денаро зник з поля зору поліції на початку 1993 року, одразу після того, як був затриманий італійський сицилійський "бос босів" Тото Ріїна. Діаболік вважався Європолом одним із найбільш розшукуваних людей у ​​Європі. Крім того, він став втікачем з "Коза Настра", який переховувався від поліції найдовше.

Попри те, що Мессіна Денаро залишався для поліції невловимим, численні судові процеси щодо нього тривали. Він був заочно засуджений до довічних ув'язнень за низку злочинів. З найгучніших інцидентів – вбивства антимафіозних прокурорів Джованні Фальконе та Паоло Борселліно у 1992 році. Свій останній довічний термін він отримав у 2020 році – за вибухи в Мілані, Флоренції та Римі наприкінці 1990-х років, а також за вбивство та тортури 11-річного хлопця, який давав свідчення проти "Коза Ностри".

За 8 місяців до смерті Денаро все ж потрапив за грати – його затримали у приватній клініці, де він мав лікуватися.

Вас також можуть зацікавити новини: