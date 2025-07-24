Сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол виступив проти просування кандидатури Волтца на посаду.

Комітет Сенату США з міжнародних відносин схвалив кандидатуру Майкла Волтца, який раніше обіймав посаду радника президента США з національної безпеки, на посаду постійного представника США при ООН. Про це пише The Daily Caller.

Кандидатуру Волтца підтримали 12 членів комітету, а ще 10 осіб проголосували проти.

Зазначається, що сенатор-республіканець від штату Кентуккі Ренд Пол був єдиним законодавцем від Республіканської партії, який виступив проти просування кандидатури Волтца на посаду постпреда США при ООН. У виданні підкреслили, що він часто розходиться в думках зі своєю партією, особливо з питань зовнішньої політики.

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Завдяки цьому кандидатура Волтца подолала ключову процедурну перешкоду на шляху до нової посади.

У травні 2025 року Майкла Волтца звільнили з посади радника президента США з питань нацбезпеки. The Washington Post із посиланням на джерела писало, що причина полягала у витоку секретної урядової інформації з чату Signal, а також у тому, що Дональд Трамп був незадоволений багатьма його діями.

Скандал із Signal - що відомо

Нагадаємо, що раніше стало відомо про те, що високопоставлені чиновники з адміністрації президента США Дональда Трампа обговорювали секретні плани авіаударів по хуситах у Ємені в месенджері Signal. Про це розповів громадськості журналіст The Atlantic Джеффрі Голдберг, якого випадково додали в цей чат.

Голдберг поділився, що обговорення чиновників містило дані про зброю, цілі та час ударів. Також з'ясувалося, що віцепрезидент Джей Ді Венс скептично ставився до удару.

CNN із посиланням на три джерела з Білого дому писало, що міністр оборони Піт Гегсет передав деталі операції проти хуситів у чаті Signal, у якому також були його дружина, брат та адвокат. Чат створили під час процесу затвердження Гегсета на нинішню посаду.

У березні тодішній радник президента США з нацбезпеки Майкл Волтц узяв на себе відповідальність за витік секретної інформації з чату Signal. Він сказав, що йому соромно за це, але необхідно рухатися далі.

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