Першими вдосконалені страви зможуть скуштувати мешканці Сполучених Штатів Америки.

Мережа закладів харчування McDonald's, яка продовжує повертатися в українські міста, змінює рецепти низки своїх найпопулярніших страв.

"Наші шеф-кухарі готують невеликі, але смачні вдосконалення сендвіча Big Mac, бургера McDouble і нашого класичного чізбургера, подвійного чізбургера та гамбургера", – повідомили в компанії.

В McDonald's обіцяють, що після змінення рецептури булочки будуть м’якшими, сир буде краще плавитися, а котлети стануть більш соковитими.

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"Ми виявили, що невеликі зміни, як-от налагодження нашого процесу, щоб отримати більш гарячий і плавкий сир і налаштування наших грилів для кращого обсмажування, додали велику різницю в тому, щоб зробити наші гамбургери смачнішими, ніж будь-коли", – каже шеф-кухар Чад Шафер, старший директор з кулінарних інновацій McDonald's USA.

Оновлені гамбургери були представлені на міжнародних ринках (в Австралії, Канаді та Бельгії) і отримали схвальні відгуки. Першими вдосконалені страви зможуть скуштувати мешканці Сполучених Штатів Америки. До 2024 року на оновлене меню перейдуть всі McDonald's в США.

McDonald's в Україні - останні новини

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну корпорація припинила свою роботу в Україні, Росії у Білорусі. Планувалося, що ресторани в Україні не відкриватимуть до кінця війни.

Втім вже в серпні стало відомо про відновлення роботи у низці міст. Спочатку McDonald's повернувся до української столиці. Згодом відкрив свої двері у Львові, Тернополі, Хмельницькому, Рівному, Вінниці, Житомирі, Івано-Франківську і ще низки міст.

В березні відкрилися ресторани в Одесі та Дніпрі.

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