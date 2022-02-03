Кубомедузи можуть вбити людину за кілька хвилин, їх отрута містить токсини, які вражають серце, нервову систему і клітини шкіри.

На острові Маврикій ледь не загинула королева краси Пратіштха Раут, яка у 2020 році перемогла в конкурсі "Міс Англія". Дівчину прямо в сідницю вжалила медуза-вбивця.

Раут могла померти за лічені хвилини, передає видання Daily Star.

Дівчина відпочивала на Маврикії разом з п'ятьма іншими королевами краси. Вони плавали на човні, і Раут вирішила дістатися до берега вплав. Коли королева краси опинилася у воді, вона відчула щось на своїх ногах і сідницях.

"Я плавала, насолоджуючись прекрасним видом на пляж, коли раптом відчула щось в нижній частині тіла, подумала, що це просто водорості, і пропливла повз. Потім мої ноги почали щипати в агонії, я подумав, може бути, це укуси комах і пухирі, які реагують на морську солону воду", - розповіла про той інцидент Раут.

За словами дівчини, її шкіра почала "танути" від укусу, вона зазнала неймовірний біль і порівняла його з передсмертною агонією. На сідниці й ногах Раут почав з'являтися висип, який був дуже схожим на опіки. Коли дівчина не могла вже ні сидіти, ні ходити, її терміново доставили з готелю в лікарню.

"На жаль, через невизначеність реакції на укус медузи лікар лікарні вирішив поспостерігати за мною протягом ночі й дав мені багато ліків, щоб полегшити біль і зупинити поширення реакції", - поділилася спогадами "міс Англія".

Читайте такожЗ океану на узбережжя вінесло загадкову коричневу істоту (фото)Виявилося, дівчину вжалила кубомедуза-смертельно небезпечний вид медуз, від отрути яких людина може померти протягом декількох хвилин.

На щастя, королеві краси пощастило. Її встигли врятувати та зараз її життю вже нічого не загрожує. Інцидент стався 28 січня. Модель не знала, що в той час на острові було небезпечно купатися в океані. Однак місцеві ЗМІ попереджали туристів про те, що біля Маврикія були помічені кубомедузи, здатні вбити людину.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що туристи випадково привезли з Коста-Ріки отруйну істоту. Скорпіон заповз в їх валізу.

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