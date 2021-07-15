Екзотична острівна держава в Індійському океані відкрила свої кордони для туристів - щеплених і нещеплених

Маврикій відкрився для іноземних туристів. 15 липня мандрівників почали впускати вперше після 16-місячної перерви.

Про це передавати на сайті Управління з розвитку туризму Маврикія.

Потрапити до цієї острівної держави можуть як вакциновані, так і невакциновані мандрівники.

Перед посадкою на рейс їм доведеться надати довідку з негативними результатами ПЛР-тесту на COVID-19, отриманими за п'ять-сім днів до вильоту.

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Проживати вони зможуть в одній з 14 так званих "туристичних бульбашок" - сертифікованих курортів, безпечних від коронавірусу. Ваучер про заброньований готель теж доведеться надати.

Однак на невакцинованих гостей чекатиме 14-денний карантин у номері, а вакциновані зможуть користуватися пляжем та іншою інфраструктурою готелю.

При цьому і тим, і іншим доведеться повторно пройти ПЛР-тестування на сьомий і чотирнадцятий день відпочинку. У разі отримання негативних результатів туристам дозволять вільно переміщатися по острову.

Такі правила діятимуть до 30 вересня, а від 1 жовтня від приїжджих вимагатимуть лише негативний результат ПЛР-тесту, зробленого не раніше, ніж за 72 години до вильоту.

Нагадаємо, минулого місяця вакцинованих туристів з усього світу почала приймати Іспанія.

А в липні для щеплених українців відкрилася і Естонія.

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Автор: Станислав Кожемякин