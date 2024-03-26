За його версією, спецслужби обидвох країни нібито були в активній взаємодії.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано видав ще одну "версію" щодо теракту в Крокус Сіті Холі.

Як повідомляє "БелТА", Лукашенко заявив, що терористи після теракту в "Крокусі" планували втекти до Білорусі. Водночас Володимир Путін публічно оголосив, що для бойовиків підготували лазівку в Україну.

"Ми за бойовою ситуацією привели в дію свої підрозділи. Тому вони до Білорусі ніяк не могли зайти. Вони це бачили. Тому відвернулися і пішли на ділянку українсько-російського кордону", - заявив Лукашенко.

За його словами, терористи спочатку рухалися у бік кордону з Білоруссю. Втім, спецслужби РФ та Білорусі нібито гарно взаємодіяли.

"Я чому це сказав? Тому що почали Путіну дорікати... Та ми добу не спали разом із Путіним! Що вони знають про це? Постійна була взаємодія", - запевнив диктатор.

Теракт в Москві

22 березня озброєні чоловіки увірвалися в підмосковний концертний зал, відкривши вогонь по людях й, підпаливши приміщення. Це призвело до понад 130 жертв.

Відразу після нападу Путін заявив, що в ньому винна Україна та її спецслужби. На що українська сторона відповіла, що не має жодного зв'язку з цим терактом. Пізніше ІДІЛ взяла на себе відповідальність за напад.

Експерти зазначили, що наслідки теракту підірвали наративи Путіна про те, що він гарантує безпеку росіянам.

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