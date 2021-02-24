В цілому в мішках знайшли 41 особу.

У порту Мелільї службовці Цивільної гвардії виявили мігрантів з Африки, які ховалися в місткостях з відходами.

Читайте такожУ Гвінеї почалася вакцинація від лихоманки Ебола (фото)Про це повідомляється на сайті Цивільної гвардії Іспанії.

В цілому в мішках знайшли 41 людини.

Четверо з них знаходилися в лотку з битим склом, призначеним для перероблення, а один - в мішку з токсичною летючою золою.

Відзначається, що в таких умовах люди провели близько семи годин.

#MuyGrandes

Guardias civiles de #Melilla rescatan a una persona escondida dentro de un saco que contenía cenizas volantes tóxicas procedentes de la incineradorahttps://t.co/TEN9HQsymOpic.twitter.com/w8zhtUNqCd — Guardia Civil 🇪🇸 (@guardiacivil) February 22, 2021

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Автор: Людмила Жерновська