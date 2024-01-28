На думку Лінднера, його країна робить свій внесок і, якщо буде потрібно, "мобілізується ще більше".

Міністр фінансів Німеччини, лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер заявив, що партнери занадто мало роблять для України. Підтримку треба посилювати.

Як повідомляє ntv, під час виступу на Європейській партійній конференції лібералів у Берліні німецький міністр заявив, що його країна робить свій внесок і, якщо буде потрібно, "мобілізується ще більше".

Лінднер додав, що для Німеччини неприйнятно робити ще більше, "щоб інші могли продовжувати робити занадто мало".

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Міністр наголосив, що Європа – це спільнота цінностей, "і це також повинно проявити себе в цей час". Він також підкреслив, що Німеччина вже надає половину європейської допомоги Україні.

"Ми не відступимо від наших зобов'язань", – наголосив Лінднер.

Як Німеччина допомагає Україні

Як нещодавно повідомляв УНІАН, Німеччина планує в 2024 році навчити не менше 10 тисяч солдатів ЗСУ. Міністр оборони ФРН обіцяє Україні додаткові поставки артилерії та артилерійських боєприпасів і понад 80 танків Leopard 1. Також Пісторіус обіцяє Україні поставки бронетранспортерів, інженерних танків, включаючи мостоукладники, 450 захищених машин, систем розмінування, безпілотників, радарів і систем розвідки.

Німеччина веде переговори про обмінну угоду, згідно з якою вона постачатиме Великобританії та Франції крилаті ракети великої дальності, щоб вони могли озброїти Україну своїми версіями зброї.

Крім того, Україна і Німеччина близькі до погодження гарантій безпеки.

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